Nord Corea, "i caccia si sono alzati in volo": la battaglia nei cieli

Tensioni alle stelle tra Pyongyang e Seul. Kim Jong-un ha lanciato due missili a corto raggio nel mare del Giappone. E non solo: ha fatto alzare anche 4 bombardieri e 8 caccia Mig-21 Fulcrum. Si tratta di alcuni dei mezzi più avanzati della forza aerea militare della Corea del Nord. La sua è stata una risposta a Washington - che ha schierato in zona la portaerei nucleare Reagan - e a Seul, che nei giorni scorsi ha lanciato missili nelle stesse acque. A loro volta, però, Usa e Corea del Sud avevano sfoderato i loro missili per replicare al lancio di un missile balistico di media potenza da parte della Corea del Nord.

La Corea del Sud oggi ha risposto di nuovo. E, di fronte ai sorvoli di Mig-21 di Pyongyang, ha fatto alzare a sua volta ben 30 caccia. Un vero e proprio scenario di guerra. Dunque, tutto è iniziato con il lancio del missile da parte di Kim. A seguire c'è stata la risposta di Seul, che ha condotto delle esercitazioni insieme alle forze americane. Oggi un nuovo intervento nordcoreano seguito da una nuova risposta sudcoreana.

Nel corso di una delle esercitazioni sudcoreane, dei quattro missili terra-mare lanciati, uno si è schiantato al suolo allarmando la popolazione di una città vicina. Sebbene il missile non sia esploso, il rumore e il successivo incendio hanno fatto pensare al peggio. La popolazione ha creduto per un attimo di essere attaccata dalla Corea del Nord.