Joe Biden, rovinosa gaffe sulla bomba atomica: in che mani siamo

Da quando è diventato presidente degli Stati Uniti, Joe Biden si è reso protagonista di non poche gaffe in pubblico. L'ultima risale a ieri, quando il numero uno della Casa Bianca ha allarmato tutti parlando di una eventuale guerra nucleare con la Russia. Nel suo discorso, Biden ha utilizzato parole forti come “apocalisse” e “Armageddon”. Una novità assoluta anche a Washington, dove i vertici mai si erano posti in questi termini in passato.

Immediata la smentita della Casa Bianca. Il portavoce Karin Jean-Pierre ha specificato come non vi siano “indicazioni che la Russia si stia preparando ad usare l’arma nucleare”. Poi, quando gli è stato chiesto se le parole così dure di Biden avessero qualcosa a che fare con scoperte fatte dall’intelligence, il portavoce ha replicato con un secco no.

Non è la prima volta che lo staff del presidente si affretta a smentire delle sue dichiarazioni. È successo anche un po' di tempo fa, quando Biden auspicò un “cambio di regime in Russia”. Dopo poche ore, arrivò la smentita da parte di Washington. Altro scivolone risale al momento dell’annuncio del decreto a sostegno all’aborto. Mentre leggeva dal gobbo, il presidente statunitense lesse anche i consigli che il suo staff gli aveva lasciato per rendere il suo discorso più incisivo: “Fine citazione. Ripetere frase”.