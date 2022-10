Fatima, profezia finale: "Nella notte tra 12 e 13 ottobre", tutto tra poche ore

12 ottobre 2022 a

"Fatima, la profezia finale. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, la Madonna scese sulla terra. Oggi è tempo di quelle parole?", si chiede con un post pubblicato su Twitter la pagina dei Papa boys. Il 13 ottobre 1917 a Cova da Iria (Conca di Iria), una località vicino alla città portoghese di Fatima, la Madonna si manifestò per la sesta e ultima volta a tre pastorelli, Lucia dos Santos e due suoi cugini, i fratelli Francisco e Giacanta Marto. Quel giorno, dopo le apparizioni della Madonna che erano cominciate il 13 maggio, erano arrivate centinaia di pellegrini. Si racconta che mentre pioveva e il cielo era ricoperto da enormi nubi, all'improvviso la pioggia cessò e il sole, tornato visibile, "come un disco dal bordo ben netto che è possibile fissare senza danno per gli occhi", "a tre riprese separate da brevi intervalli, il sole si mette a tremare, a scuotersi con movimenti bruschi, a girare su se stesso, come un fuoco di artificio, a velocità vertiginosa, lanciando intorno fasci di luce abbagliante di tutti i colori dell’arcobaleno, raggi che coloravano la folla".

Alla fine, "dalla folla si alza un clamore, come un grido di angoscia e di terrore: il sole, conservando il suo moto vorticoso di rotazione sembra staccarsi dal firmamento e, rosso sangue, sembra piombare verso la terra, scendendo verso destra con movimenti bruschi, minacciando di schiacciare tutti con la sua massa infuocata mentre un calore intenso si fa sentire. Precipitato fin quasi alla linea dell’orizzonte il sole rimonta verso lo zenit, spostandosi verso sinistra, e, infine, si arresta".

Il "miracolo del sole" al quale hanno assistito centinaia di pellegrini, si legge, "appare come il sigillo visibile, tangibile, incontestabile, che Dio ha voluto apporre alle apparizioni di Fatima, alle profezie, alle promesse, agli avvertimenti terribili che la Madre Sua Immacolata è venuta a rivelare alla Cova da Iria. Il grande miracolo del sole ha avuto l’aspetto di un terribile castigo di Dio che si abbatte sulla umanità peccatrice per sollecitarla a convertirsi: teniamone conto".