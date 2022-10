Re Carlo, "esclusi dall'incoronazione": la bomba che rovina il sovrano

Francesco Fredella 15 ottobre 2022 a

Harry e Meghan potrebbero essere fuori dall'incoronazione di re Carlo III, che avverrà il prossimo 6 maggio. Da adesso a quel giorno potrebbe accadere di tutto perché è attesa l'uscita dell'autobiografia del figlio di Carlo e Diana. Secondo le spifferate dei tabloid inglesi potrebbero essere, ancora una volta, attacchi alla Corona e a Camilla Parker Bowles, che sarà incoronata Regina consorte.

Camilla, non dimentichiamolo, è la donna che ha preso il posto di Diana nella vita di Carlo e suo figlio Harry potrebbe provare da tempo rancore nei suoi confronti. Diana Spencer, morta tragicamente in un incidente stradale a Parigi, fu tradita da Carlo con Camilla. In un'intervista a Daily Beast, un'amica di Camilla ha raccontato: "Nel corso degli ultimi vent'anni Carlo ha fatto di tutto perché Camilla fosse accettata dal pubblico. La ama, è incredibilmente protettivo nei suoi confronti e non riesce a pensarsi senza di lei. Alla fine, pure la regina la ha accettata.

Un conto è che Harry attacchi Carlo, questo è un colpo che riuscirebbe a sopportare. Ma se Harry parlasse male di Camilla, costringendo Carlo a prendere una posizione, allora non ho dubbi che sceglierebbe Camilla". Insomma, la presenza di Harry e Meghan, che non fanno più parte della famiglia Reale potrebbe essere messa in discussione sul serio nel giorno dell'incoronazione del Re.