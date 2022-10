Bollette, "come risparmiare 50 euro al mese": chi è questa ragazza

17 ottobre 2022 a

"Ecco come risparmiare fino a 50 euro al mese": una tiktoker inglese, Klaire de Lys, ha svelato il segreto sulla bolletta ai suoi follower. La giovane è nota sui social proprio per i consigli che dà su come affrontare il caro bollette in questo momento di difficoltà, soprattutto in Europa. In uno degli ultimi video pubblicati sulla piattaforma cinese, Klaire ha spiegato che "sbrinare il congelatore" la aiuterebbe a risparmiare "fino a 50 euro al mese".

La tiktoker inglese, quindi, ha invitato i suoi seguaci a sbrinare i congelatori, poiché - ha spiegato - uno strato spesso di ghiaccio aumenta la quantità di elettricità utilizzata dall'apparecchio. "Il motivo per cui lo faccio è che quando il ghiaccio si accumula nel congelatore, utilizzerà molta più elettricità. Ora, normalmente, questo non farebbe davvero una grande differenza. Ma attualmente la fa", ha detto la giovane, riferendosi alla crisi energetica scoppiata dopo l'inizio della guerra in Ucraina.

I suoi video riscuotono non poco successo tra gli utenti. E in molti hanno cominciato a prendere in considerazione i suoi consigli: "Grazie, lo proverò anche io a casa", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Mi hai cambiato la vita". La tiktoker in altri video ha confessato anche di aver ridotto il consumo di energia negli ultimi quattro anni. Il segreto? Ridurre quasi a zero l'uso del riscaldamento in casa utilizzando metodi alternativi per riscaldarsi.