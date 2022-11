Donald Trump, "sta per annunciarlo": come spazza via Biden

03 novembre 2022 a

Donald Trump è pronto a tornare in campo. Lo riferisce Reuters, che cita come fonti tre consiglieri del tycoon. Non una generica intenzione, ma un piano vero e proprio, quello di Trump: sta considerando di lanciare la sua terza candidatura alla Casa Bianca dopo le elezioni di Midterm che si svolgeranno martedì 8 novembre e che dovrebbero rivelarsi ampiamente favorevoli ai repubblicani.

Non c’è ancora una data precisa dell’annuncio, ma Reuters fa sapere che Trump ha intenzione di uscire allo scoperto prima del Thanksgiving, che si festeggia il 24 novembre. “Penso che voglia candidarsi - ha spiegato una delle fonti all’agenzia di stampa - e annunciarlo prima del Thanksgiving gli dà un grande vantaggio sui rivali, lui lo sa”. Trump sarebbe molto indaffarato in questi giorni nel chiamare i suoi confidenti e nel discutere i possibili scenari, mentre attendere la vittoria dei repubblicani nelle elezioni di Midterm.

Con molti dei suoi candidati al Congresso in odore di vittoria, il tycoon sta cominciando a fare la voce grossa con gli attuali leader repubblicani. A finire nel suo mirino è soprattutto Mitch McConnell, invitato caldamente a cercare di raggiungere un accordo con l’amministrazione Biden per votare l’eliminazione del debito: “È folle quello che sta succedendo con il tetto del debito. Qualcosa deve essere fatto”.