Re Carlo, la voce bomba sul suo futuro: "Solo Kate può salvarlo"

I Windsor, ancora una volta, al centro dei tabloid inglesi. E spunta un'indiscrezione che di certo farà discutere: "Kate è l’alleata migliore di Re Carlo. Ma è ancora rabbia contro Harry”, scrive Cristina Penco, autrice de "I Windsor. La dinastia di Elisabetta II". Il nuovo sovrano, secondo i tabloid, sarebbe l'alleato perfetto di William e Kate (futuri Re d'Inghilterra) e avrebbe ancora molti attriti con Harry e Meghan. Questo si sa ormai da molto tempo. La biografia di Harry, temibile e imprevedibile, potrebbe rendere ancora più evidente la frattura tra il figlio di Diana e suo padre, Carlo III. Ma il sodalizio con la nuora Kate potrebbe dare slancio alla sua permanenza a Buckingham Palace.

Ma cosa c'è da sapere su quello che sta accadendo dopo la morte della Regina Elisabetta? Innanzitutto, Carlo, che sarà incoronato il prossimo 6 maggio, deve assolutamente fare i conti con il peso della corona. Litigi in famiglia, spifferate e pettegolezzi dei principali tabloid britannici, che sono da sempre attenti alle vicende della famiglia Reale. L'ultimo libro di Cristina Penco, edito da Diarkos, passa ai raggi X tutto quello che c'è da sapere sui Windsor. La scrittrice si racconta in una lunga intervista a DiLei, diretto da Barbara Del Pio.

Quale eredità la regina Elisabetta ha lasciato a Carlo e a William? A questa domanda, l'autrice risponde: "Innanzitutto penso a un’eredità morale. La sovrana ha dedicato oltre settant’anni della sua vita ai suoi sudditi, mantenendo la promessa che aveva fatto loro quando era ancora principessa e aveva ventun anni". Carlo, quindi, potrebbe ancora trovare la quadra. "Quanto agli aspetti più materiali del lascito di Elisabetta II, le sue ultime volontà sono state sigillate e formalmente dovrebbero essere rese note solo tra novant’anni, come nel caso del principe consorte Filippo. Per quanto riguarda Elisabetta, però, è probabile che sapremo qualcosa in tempi più stretti, ben prima che passino nove decenni", si legge ancora nell'intervista. Ma c'è anche in ballo un grosso del patrimonio della monarca ormai defunta, che va di fatto a Carlo e a William. Sempre l'autrice del libro parla dei gioielli di Elisabetta, che "sono a disposizione della Corona e passeranno in particolare alla figlia Anna, a Camilla, a Kate e a Sophie di Wessex".