Ucraina, missile sulla Polonia: la diretta. Ipotesi missile antiaereo sul villaggio polacco

Il missile caduto in territorio polacco ha scatenato una crisi internazionale senza precedenti. Accuse alla Russia, smentite e sospetti. La Nato e l'Occidente pronti a una reazione. Scattano le indagini su quanto accaduto, ma il baratro potrebbe essere a un passo.

Ore 7.20 Sulla Polonia ipotesi di un missile antiaereo di Kiev

Secondo alcune indicazioni, il razzo che ha colpito un villaggio nella Polonia orientale era un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai leader del G7, secondo Dpa. Avrebbe anche precisato che si trattava di un missile del sistema S-300.

Ore 6.03 Nato-G7: condanna barbari attacchi russi e sostegno a Kiev

"Condanniamo i barbari attacchi missilistici che la Russia ha perpetrato martedì sulle città ucraine e sulle infrastrutture civili". E' quanto si legge in una nota congiunta Nato-Ue diffusa al termine degli incontri di questa mattina a Bali a margine del vertice del G20. "Il Consiglio europeo, la Commissione europea, e i leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti si sono incontrati a margine del vertice del G20 a Bali e hanno "condannato i barbari attacchi missilistici che la Russia ha perpetrato martedì sulle città ucraine e sulle infrastrutture civili", si legge nella nota. "Abbiamo discusso dell'esplosione avvenuta nella parte orientale della Polonia vicino al confine con l'Ucraina. Offriamo il nostro pieno supporto e assistenza per le indagini in corso della Polonia. Accettiamo di rimanere in stretto contatto per determinare i passaggi successivi appropriati man mano che l'indagine procede", continua il comunicato. "Riaffermiamo il nostro risoluto sostegno all'Ucraina e al popolo ucraino di fronte all'aggressione russa in corso, nonchè la nostra continua disponibilità a ritenere la Russia responsabile dei suoi sfacciati attacchi alle comunità ucraine, anche se il G20 si riunisce per affrontare gli impatti più ampi del guerra. Esprimiamo tutti le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime in Polonia e Ucraina", conclude la nota congiunta Nato-G7.

Ore 5.25 Cnn: "Missile tracciato dalla Nato"

Un aereo della Nato che sorvolava la Polonia ha tracciato il missile che ha raggiunto la zona est del Paese, uccidendo due persone. Lo riporta la Cnn, che cita una fonte militare. "Informazioni sul tracciato (del missile, ndr) - ha detto - sono stati forniti dalla Nato e dalla Polonia". L'aereo era impegnato in una normale missione di pattugliamento.



Ore 3.19 Biden: "Improbabile che missile sia stato sparato dal territorio russo. Indagheremo"

Parlando dopo il vertice di mergenza dei leader G7 e Nato presenti a Bali per il G20, il presidente degli Stati Uniti ha detto che "ci sono informazioni preliminari che contestano" il fatto che il missile cha ha colpito la Polonia, uccidendo due persone, sia stato sparato dal territorio russo. "E' improbabile dalla traiettoria che sia stato sparato dalla Russia, ma vedermo", ha detto Biden.