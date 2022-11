Polonia, si muovono i servizi segreti: "Missile deviato", tragica ipotesi

16 novembre 2022 a

a

a

È ancora giallo su quanto accaduto in Polonia. Le indagini sul missile caduto sono di fatto in corso, ma non è ancora chiara la dinamica esatta dei fatti. Una cosa è certa, dagli Stati Uniti passando per la Cina e arrivando in Europa, la parola d'ordine è una sola: mantenere la calma.

"Missili russi contro la Polonia? Cosa significa": Caracciolo, parole reggelanti | Video

La stessa Polonia ha avanzato l'ipotesi che possa trattarsi di un missile della contraerea ucraina finito sul territorio polacco. Intanto fonti di intelligence occidentale non escludono la possibilità che i missili che hanno colpito la Polonia, provocando la morte di due persone, siano stati lanciati, comunque per errore, dai russi. Al momento sono tre le ipotesi in esame, precisano le fonti contattate dall’Adnkronos. Missili russi lanciati da bombardieri strategici potrebbero non aver funzionato bene ed essere finiti per errore in Polonia.

"Ho visto le foto dei missili russi in Polonia: non torna". Biloslavo. tutto stravolto? | Video

Una seconda ipotesi considera che la traiettoria di missili russi lanciati da bombardieri strategici possa essere stata deviata dalla contraerea ucraina che, intercettandoli, ha fatto cadere i resti in Polonia. Infine, potrebbero essere missili dei sistemi della contraerea ucraina S-300 lanciati per colpire i missili russi che non hanno funzionato correttamente e sono precipitati in Polonia. Insomma il mistero si fa sempre più fitto. Mosca nega ogni coinvolgimento ma l'ex presidente russo Medvedev parla già di "guerra mondiale". Il mondo resta col fiato sospeso.