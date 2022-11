G20, Giorgia Meloni e la frase su Macron: "Ci siamo visti ma..."

16 novembre 2022 a

Giorgia Meloni è molto soddisfatta dal G20. "L'Italia è stata protagonista, c'era molta curiosità, attenzione attorno a noi" legata "anche al fatto di essere l'unico Paese rappresentato da un capo di governo donna - eravamo quattro donne al tavolo su 41 -, in una nazione in cui spesso ci si è lamentati" della scarsa presenza delle donne ai posti di comando. "Ritrovarci a essere all'avanguardia fa piacere. Ma non credo ci sia solo questo aspetto" a sollecitare "curiosità e attenzione: confesso che non sono riuscita a fare tutti i bilaterali che mi sono stati chiesti", ha detto al termine del vertice la nostra presidente del Consiglio. Dietro la centralità dell'Italia la presenza di un "governo, solido, stabile con una lunga proiezione. Questo rende l'Italia con cui è molto importante relazionarsi".

La guerra in Ucraina - "Mi pare che il G20 di Bali segni un riavvicinamento tra l'Occidente e il resto del mondo con un accordo finale nel quale viene inserito un passaggio fondamentale: la condanna dell'aggressione russa all'Ucraina". Il vertice di Bali, ha proseguito la premier, "si svolgeva in una situazione molto complessa. C'erano, a detta di molti osservatori, gli ingredienti perché si traducesse in un sostanziale fallimento. Invece, mi pare si possa dire che è stato un successo". "La questione più complessa era la gestione dell'aggressione russa all'Ucraina. Non si voleva che questo importantissimo summit finisse senza una dichiarazione finale congiunta dei leader, ma dall'altra parte non si poteva fingere di non vedere quello che stava accadendo con l'aggressione russa all'Ucraina". E "in questa cornice si aggiunge anche il successo del negoziato sul grano: era un punto che l'Italia ha sottolineato, io ho sottolineato nei miei interventi in plenaria, ha raccolto il sostegno di tutti i leader, Russia compresa".

Il missile in Polonia - "Questa mattina brusco risveglio con notizie che arrivavano dalla Polonia, abbiamo chiesto informazioni, ci siamo riuniti e consultati con gli alleati. L'ipotesi che sulla Polonia sia caduto un missile dell'antiaerea ucraina non cambia la sostanza, la responsabilità di quello che è accaduto per quanto ci riguarda è tutta russa", ha attaccato la Meloni. "E con gli alleati abbiamo condannato gli attacchi missilistici di Mosca".

Il gas - "La crisi energia non è stata figlia della guerra in Ucraina, ma di scelte sbagliate fatte in passato, a partire dall'inizio del millennio" ha osservato il presidente del Consiglio che annuncia che da Biden c'è stato un impegno ad aumentare la fornitura di gas "Con Biden abbiamo discusso di rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Usa, abbiamo parlato di energia e l'amministrazione Usa garantisce la disponibilità ad aumentare la fornitura di gas. Gli Usa sono disposti a ragionare con la Ue per trovare soluzioni per calmierare i prezzi".

Ong e crisi con la Francia - "Ho incontrato il presidente francese Emmanuel Macron diverse volte ma non c'è bisogno di arrivare a Bali per parlare di cose europee", ha sottolineato Meloni. "Non ci sono stati bilaterali fra Paesi Ue perché si fanno in altro ambito. Ho parlato con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e abbiamo detto che c'è la necessità di riprendere in mano la questione", ha detto Meloni. "Le soluzioni fin qui individuate" in tema di migranti "non sono le migliori e non sono sufficienti. Col presidente del Consiglio europeo Michel abbiamo ragionato su come organizzare delle riunioni per collaborare, che è molto meglio che discutere".