Harry e Meghan, lite furiosa al ristorante: "Lo ha scaricato"

Ci sarebbe stata una lite fortissima, furibonda tra Harry e Meghan Markle. E tutto è finito sui giornali di mezzo mondo. Una lite avvenuta al ristorante. “Lei lo ha scaricato”, scrivono secondo quello che scrivono i tabloid e molto informati su quello che accade. Ancora una volta il principe Harry fa tremare la Corona inglese. Prima per la sua autobiografia, che sta per essere pubblicata. Poi per le continue interviste che da tempo stanno mettendo in difficoltà i Reali.

Ma andiamo per gradi. Adesso si parla anche di una cristi (presunta) tra Harry e Meghan Markle. Pare, secondo rumors, che siano stati sorpresi a litigare animatamente al ristorante. Lui, addirittura, avrebbe lasciato la moglie sola andando via. Una scena comune ad altre coppie, assolutamente non Reali. Qualcuno ben informato parla di un vero e proprio disastro.

Altro dettaglio: Harry e Meghan avrebbero alzato la voce - condizionale d'obbligo anche in questo caso. Per questo motivo, sempre secondo una gola profonda, il Principe avrebbe preferito mollare tutto e andare via.

Una scenata, ingombrante. Sullo sfondo, però, resta una certa ribellione del Principe Harry - totalmente diverso rispetto a Williams - che adesso potrebbe ancora una volta far parlare di sé. Il Principe da quando è andato via dalla Corona, rinunciando a benefici e tanto altro ancora, è tenuto sotto osservazione dalla stampa angolassone. Che da sempre nutre una certa curiosità sulle vicende della famiglia reale. Cosa accadrà adesso? Qualche sarà il prossimo passaggio? Servono, urgentemente, altri dettagli sulla lite furibonda nata in quel ristorante. I motivi quali sono? Un mistero. Secondo le ultimissime indiscrezione, Harry potrebbe essere molto amareggiato con suo padre Carlo che starebbe cercando di allontanarlo in ogni modo da Meghan. Ipotesi che, secondo i tabloid inglesi, sarebbe molto valida. Non dimentichiamo, tra l'altro, che il Re avrebbe minacciato suo figlio dicendo di togliere i titoli di Principe e Principessa a Archie e Lilibet. Questo potrebbe aver creato un altro momento di tensione.