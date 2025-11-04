William e Kate, il dramma: Ben Duncan muore precipitando dal tetto di un hotel

Lutto per i principi William e Kate: un amico della coppia reale, Ben Duncan, è morto precipitando da un'altezza di 30 metri dal tetto di un hotel a Londra. Circa sette piani. L'uomo, 45 anni e volto noto nel mondo della tv inglese, aveva frequentato l'università St Andrews, la stessa dei futuri re e regina d'Inghilterra. E si dice facesse parte dello stesso gruppo ristretto di amici della coppia di principi. Dopo gli studi, aveva partecipato a vari programmi televisivi come il Grande Fratello. E per questo, era diventato una vera e propria celebrità nel Regno Unito.
La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì scorso, intorno alle 23, dopo che l'uomo era stato visto girovagare sul tetto dell'hotel a cinque stelle in cui alloggiava in quel momento. La sua presenza sul tetto, tra l'altro, era stata anche segnalata alla polizia. Gli agenti, però, sarebbero arrivati solo dopo la tragica caduta. Duncan è stato trovato morto e per lui non c'è stato nulla da fare. Una fonte al Daily Mail ha detto: "L'uomo, purtroppo, è caduto dall'alto. Nonostante i grandi sforzi del servizio di ambulanza di Londra, è stato purtroppo dichiarato morto sul posto. La sua morte è inaspettata, ma non ci sono sospetti".
Molti i messaggi di cordoglio per Duncan sui social. "Il mio caro, caro amico Benjamin (Ben) Duncan ci ha lasciato. Ha vissuto la vita come Peter Pan, il bambino che non è mai cresciuto. Mancherà moltissimo ai suoi tantissimi amici, che hanno imparato ad amare il suo fascino, la sua arguzia, la sua risata contagiosa e il suo innato senso dello stile. Il mondo è un posto più povero dopo la sua scomparsa. Riposa in pace Benji", ha scritto il conduttore Mike Hollingsworth su Facebook. Una curiosità su di lui è che sarebbe stato uno dei primi a sapere della relazione tra William e Kate ai tempi dell'università. E infatti nel 2010 raccontò: "Dato che Will e Kate erano tra noi, gli ufficiali della protezione reale invasero il posto. Sapevamo che si erano trovati bene e che stava succedendo qualcosa, ma li lasciammo soli a fare quello che dovevano fare".