venerdì 14 novembre 2025
Andrea cacciato da Camilla e Kate? Umiliato pure da Sarah Ferguson

Re Carlo III oggi compie 77 anni e nemmeno in un giorno di festa per il sovrano d’Inghilterra mancano  nuove polemiche e indiscrezioni all’interno della famiglia reale.

 Come riporta People l’allontanamento del fratello Andrea si collega ad una decisione presa dalla consorte Camilla e dalla principessa Kate. Le due donne infatti hanno un forte ascendente sul sovrano e secondo fonti ben informate l’estromissione del fratello minore del Re è stata appoggiata anche da William. Una scelta definita obbligata per la monarchia.  Nel frattempo l’ex moglie di Andrea

Sarah Ferguson, come riporta il Daily Mail, si sta preparando a trasferirsi in Portogallo, in una tenuta a fronte mare da 3,6 milioni di sterline di proprietà di sua figlia Eugenie e del marito Jack Brooksbank. La ex duchessa, nonostante il divorzio avvenuto nel 1996, in questi anni aveva continuato a vivere a Royal Lodge e dopo essere stata cacciata per far spazio all’arrivo di Kate e William ha deciso di non seguire Andrea  nella tenuta privata di Sandringham nel Norfolk.

Anche Sarah Ferguson quindi  ha preso le distanze dal ex principe ed ha deciso secondo indiscrezioni di  spostarsi negli  "Hamptons d'Europa" sulla costa atlantica. Si dice che la principessa Eugenia e suo marito Jack Brooksbank abbiano infatti preparato una "grande suite" nella loro villa sull'oceano ed il suo arrivo è previsto per gennaio.  

Royal family
carlo d'inghilterra
Principe Andrea
Sarah Ferguson
kate middleton

