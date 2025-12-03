Scandalo affitti, William e Kate travolti dall'inchiesta

All'origine di questa indagine ci sarebbe l' ex principe Andrea, ormai privo di qualsiasi titolo reale dopo lo scandalo Epstein. Lui infatti ha vissuto per oltre 20 anni, senza pagare praticamente nulla, nel Royal Lodge , una magione di 30 stanze nel parco di Windsor. Mentre ora è stato mandato via da lì sempre a causa della sua amicizia col predatore sessuale Jeffrey Epstein. E fra qualche mese dovrà trasferirsi in un'abitazione più modesta a Sandringham , nella tenuta privata di re Carlo. Adesso però i deputati vogliono vederci chiaro e capire quali eventuali danni ha subito l’erario a causa di quella situazione.

Affittopoli , l'ultima inchiesta del Parlamento britannico, travolge la famiglia reale inglese, in primis i principi del Galles William e Kate . I deputati di Westminster, in particolare, come spiega il Corriere della Sera, stanno cercando di capire quanto pagano davvero i membri della famiglia reale e soprattutto perché risiedono in lussuose magioni che in pratica sarebbero dello Stato. Si tratta di proprietà del valore complessivo di 17 miliardi di euro che vengono gestite come cosa pubblica a beneficio dei contribuenti, almeno in teoria.

Da questo caso specifico, l'indagine si è poi allargata agli altri reali, a partire da William e Kate, che da poco si sono trasferiti nel Forest Lodge, residenza nel parco di Windsor che conta otto stanze da letto e sei bagni. Si tratta di un alloggio del valore di circa 18 milioni di euro che, secondo gli agenti immobiliari londinesi, potrebbe essere affittato a una cifra che va dai 35 mila ai 115 mila euro al mese. Stando a quanto trapelato, William e Kate pagherebbero un "affitto di mercato", ma non si sa quanto nello specifico.

Sotto la lente ci è finito anche il principe Edoardo, fratello minore di re Carlo, che insieme alla moglie Sophie vive a Bagshot Park, un'abitazione di ben 120 stanze. La coppia avrebbe pagato circa 6 milioni di euro nel 2007, quando vi si è trasferita. E poi da quel momento avrebbe versato un affitto simbolico. Il Parlamento, invece, insiste sul fatto che quella magione potrebbe rendere molto di più alle casse dello Stato. Senza parlare della principessa Alexandra, cugina di Elisabetta, che vive nel Thatched House Lodge pagando un affitto di soli 250 euro al mese.