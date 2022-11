Corea del Nord, Kim sfida il mondo: missile sul mar del Giappone

18 novembre 2022 a

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato. Lo riferisce l’esercito sudcoreano. Si tratta del secondo lancio in due giorni. Il missile è stato lanciato in direzione est. Il lancio, secondo quanto riferisce l’Afp che cita fonti militari di Seul, ha riguardato presumibilmente un missile balistico intercontinentale. Soffiano ancora venti di guerra nel Pacifico. "Il lancio di un missile da parte della Corea del Nord è assolutamente inaccettabile", ha affermato il primo ministro nipponico Fumio Kishida. Il missile, ha aggiunto, "si ritiene che sia caduto nella nostra zona economica esclusiva a ovest di Hokkaido".

E immediata è arrivata la condanna da parte di Washington che guarda con preoccupazione a una eventuale escalation tra Corea del Nord e Giappone: "Gli Stati Uniti condannano fermamente la Repubblica popolare democratica di Corea per il suo test su un missile balistico a lungo raggio". È quanto si legge in una nota della Casa Bianca che prosegue: "Il presidente è stato informato della situazione e lui e il suo team di sicurezza nazionale continueranno le strette consultazioni con alleati e partner, basandosi sull’incontro trilaterale del presidente di domenica con il primo ministro Kishida Fumio del Giappone e il presidente Yoon Suk Yeol della Repubblica di Corea, dove hanno deciso di creare legami trilaterali ancora più stretti per la sicurezza. Il vicepresidente si sta coordinando con gli alleati e partner nella regione durante la conferenza Apec a Bangkok, in Tailandia". La tensione nella regione del Pacifico resta altissima.