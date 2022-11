Airbus si schianta contro l'autopompa sulla pista: un video drammatico

19 novembre 2022 a

Due vigili del fuoco hanno perso la vita all’aeroporto internazionale di Lima, in Perù. Il loro veicolo si è scontrato con un Airbus della LATAM Airlines che era in fase di decollo. Non è chiaro perché l’autopompa sia entrata in pista nel momento sbagliato, di certo c’è che si è scontrata con il mezzo che trasportava 120 passeggeri: 20 di loro sono stati ricoverati in ospedale, 2 in gravi condizioni, mentre i vigili del fuoco sono morti.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 18 novembre, nell’aeroporto Jorge Chavez di Lima: il mezzo che ha urtato in maniera accidentale l’autopompa in servizio nello scalo copriva la tratta Lima-Juliaca. Luis Ponce Jara, comandante generale dei vigili del fuoco, ha confermato la dinamica: “Un aereo, che stava decollando sulla rotta fra Lima e Juliaca, ha urtato violentemente con la sua ala destra l'autopompa parcheggiata sulla pista, provocando la morte dei due vigili del fuoco che erano a bordo”.

“Non ci sono vittime tra i passeggeri o i membri dell’equipaggio”, ha dichiarato la compagnia aerea. L’aeroporto di Lima si è invece detto profondamente rammaricato per la morte di due vigili del fuoco. Inoltre ah reso noto che tutte le operazioni di volo sarebbero state sospese almeno fino alle 13 locali di oggi (le 19 italiane).