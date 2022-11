Ucraina, il generale: "Addestramento delle truppe speciali Nato già nel 2016"

21 novembre 2022 a

Gli americani stavano addestrando gli ucraini già da anni. A svelarlo è Mieczyslaw Bieniek, ex primo vice comandante strategico polacco della Nato: si tratta quindi di un generale che era dentro certe dinamiche e che è sicuro di quello che afferma, anche se non ha voluto svelare proprio tutto, come ad esempio dove fossero situati i campi dii addestramento. “Le forze speciali ucraine - ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Repubblica - sono state addestrate dal 2016 dalle truppe speciali della Nato”.

L’obiettivo era quello di creare “un movimento di partigiani” perché già all’epoca c’era “grande consapevolezza che ci sarebbe stata l’invasione da parte della Russia, prima o poi”. Consapevolezza maturata in base a quanto accaduto nel 2014 in Crimea, che era stata conquistata praticamente senza alcun problema da parte di Mosca, dato che Kiev era troppo debole per un confronto militare. Secondo le ricostruzioni del Fatto Quotidiano, è stata l’amministrazione di Barack Obama a finanziare l’addestramento delle forze militari ucraine con un investimento di quasi 300 milioni di dollari.

Evidentemente tale supporto si è rivelato fondamentale, dato che l’Ucraina ha tenuto testa fin dal 24 febbraio alla Russia e negli ultimi mesi ha anche riportato importanti vittorie sul campo, che hanno permesso alle forze di Kiev di riconquistare parecchio terreno. Ancora però non si vede la fine della guerra, dato che non ci sono neanche spiragli per una tregua.