Meghan e Herry, "premio contro il razzismo": esplode un caso diplomatico

Harry e Meghan riceveranno il premio per i diritti umani da Kerry Kennedy, la figlia di Bob e nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti. La notizia ha creato non poco sconcerto in Inghilterra per via della motivazione alla base del riconoscimento. I due, infatti, verranno premiati per aver denunciato il presunto razzismo della famiglia reale nell'intervista scandalo rilasciata a Oprah. La coppia aveva insinuato che un membro della famiglia reale avesse fatto dei commenti sul colore della pelle del loro figlio Archie. I giornali inglesi, già sul piede di guerra, hanno bollato la situazione come "mostruosa" e "un brutto scherzo".

Il premio, come spiega il Corriere della Sera, verrà consegnato durante una serata di gala a New York il 6 dicembre. L'evento, in realtà, aveva già scatenato parecchie polemiche, perché i posti al tavolo con i duchi di Sussex sono stati messi in vendita per un milione di dollari. Adesso Kerry Kennedy dice che Harry e Meghan hanno avuto "coraggio morale" e li definisce addirittura come una coppia "eroica".

Lo sconcerto, comunque, non ha assalito solo la Gran Bretagna. Anche in America sono sorti dei dubbi. Il fratello di Kerry, Robert Kennedy Jr, ha parlato di decisione "sconcertante", mentre David Nasaw, biografo premio Pulitzer dei Kennedy, ha parlato di "qualcosa fra il sublimemente ridicolo e il palesemente assurdo". Gli esperti reali, comunque, sostengono che se Meghan e Harry decideranno di accettare il premio, la rottura con la famiglia reale diventerà praticamente insanabile.