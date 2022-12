Finlandia, prove di guerra al confine con la Russia: "Pericolo imminente"

02 dicembre 2022 a

Mega esercitazione in Finlandia con circa 8mila soldati dispiegati nell'est del Paese. Militari e mezzi pesanti come i blindati hanno affrontato la neve e le temperature molto rigide: Inoltre, i soldati si sono esercitati al tiro in speciali poligoni. Come se ci fosse un pericolo imminente di guerra.

Ma non solo. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, il governo degli Stati Uniti ha annunciato di aver approvato la vendita di missili antiaerei portatili Stinger alla Finlandia, per un valore stimato di 380 milioni di dollari, mentre il Paese tradizionalmente neutrale si prepara a entrare nella Nato. Il governo guidato da Sanna Marin vuole acquistare 350 missili Stinger a spalla e il relativo equipaggiamento.

La vendita di attrezzature sensibili deve essere preventivamente approvata dal governo statunitense, ha spiegato l'agenzia di cooperazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Se confermata, la vendita degli Stinger "migliorerà le capacità di difesa e di deterrenza della Finlandia", si legge nel comunicato. "Questo armamento fondamentale rafforzerà le capacita' di difesa terrestre e aerea sul fianco orientale dell'Europa e sosterrà le priorità del Comando europeo dell'esercito statunitense". Lunedì scorso Washington aveva approvato la vendita di oltre 80 missili di precisione a Helsinki per un totale di 323 milioni di dollari.