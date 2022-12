Ucraina, Biden e Macron: "Conferenza di pace il 13 dicembre"

01 dicembre 2022 a

Una conferenza internazionale a Parigi il 13 dicembre: è uno degli obiettivi degli sforzi per mettere fine al conflitto ucraino, stando al comunicato congiunto di Joe Biden e Emmanuel Macron dopo il loro incontro nello studio Ovale. "Sono pronto a parlare con Putin se mostra segnali di volere cessare la guerra, ma finora non lo ha fatto", ha affermato il presidente degli Stati Uniti. Intanto la Russia ha ritirato alcune truppe dalle città sulla sponda opposta del fiume Dnepr all'altezza di Kherson. Lo ha reso noto l'esercito ucraino, fornendo dettagli limitati sulle dinamiche in corso.

"Nell'insediamento di Oleshky si osserva una diminuzione del numero di soldati russi e dell'equipaggiamento militare", ha detto l'esercito di Kiev, riferendosi alla città di fronte a Kherson, dall'altra parte di un ponte distrutto sul Dnipro. Secondo le forze ucraine, la Russia avrebbe intensificato i bombardamenti attraverso il fiume, interrompendo nuovamente l'energia elettrica a Kherson, dove le forniture erano state parzialmente ripristinate. E sul fronte della diplomazia sono da sottolineare le parole del presidente francese Emmanuel Macron dopo il vertice con Biden: "Non spingeremo mai un verso compromesso "inaccettabile" per l'Ucraina. Il nostro compito deve essere quello di lavorare con Zelensky". Insomma cominciano a vedersi concreti spiragli di pace.