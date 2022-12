Zelensky, "vicino alla linea": clamoroso azzardo, cosa svela questa foto

06 dicembre 2022 a

Nel giorno delle forze armate, Volodymyr Zelensky visita il Donbass, così come dimostra la foto che potete vedere. Il presidente ucraino si trova vicino alla linea del fronte. A rivelarlo alcune fonti ufficiali. L'arrivo di Zelensky, nel bel mezzo della guerra e con Putin intenzionato a tirare dritto, non è una casualità. Così come non lo è il giorno scelto. Il Donbass infatti è il terreno di scontro tra l'esercito di Kiev e i separatisti delle regioni di Donetsk e Lugansk. Proprio la regione ucraina è stata nei mesi scorsi protagonista di un referendum russo, con lo zar intenzionato ad annettere oltre al Lugansk e il Donetsk, anche Zaporizhzhia e Kherson.

Non è un caso neppure la data della visita del presidente ucraino. Il 6 dicembre Kiev celebra le forze armate. A loro è andato il messaggio social pubblicato da Zelensky: "Le nostre forze armate proteggono la nostra patria, e questo dà la motivazione più forte possibile. Combattono per la libertà, difendono la verità, e quindi il futuro dell'Ucraina. Siamo orgogliosi di voi e vi ammiriamo, grazie a tutti". Il messaggio di Zelensky parla chiaro: l'Ucraina non cederà alle volontà di Mosca.

Neppure di fronte agli ennesimi bombardamenti che in nottata hanno colpito la regione di Zaporizhzhia. Stando a quanto denunciato da Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare regionale, i raid hanno danneggiato infrastrutture critiche e gli edifici residenziali. Nell'ultimo giorno si contano addirittura 17 attacchi su Kherson. Quanto basta a far pensare che l'arrivo del presidente ucraino sulla linea del fronte sia un avvertimento al nemico russo.