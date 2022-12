Putin, il mondo trema: "Chi sarà cancellato dalla faccia della terra"

09 dicembre 2022 a

"Qualunque Paese oserà attaccare la Russia con armi nucleari sarà cancellato dalla faccia della terra": parole minacciose e inquietanti quelle pronunciate dal presidente russo Vladimir Putin nel corso di una conferenza stampa a Bishkek, in Kirghizistan. Lo zar ha fatto sapere che la Russia non intende lanciare per prima un attacco nucleare preventivo. In caso di attacco da aprte di un altro Paese, però, Mosca potrebbe ricorrere alle avanzate armi ipersoniche di cui dispone.

In un altro passaggio, poi, lo zar ha parlato della guerra in Ucraina, non chiudendo completamente alla possibilità di un negoziato. In particolare, ha detto: "Il processo di risoluzione nel suo insieme, sì, probabilmente non sarà facile e richiederà del tempo. Ma, in un modo o nell'altro, tutti i partecipanti a questo processo dovranno accordarsi in base alle realtà che si stanno sviluppando sul campo".

Parlando del possibile tetto al prezzo del gas, poi, Putin ha minacciato di tagliare la produzione del petrolio e di non venderlo a quei Paesi che lo adotteranno se la misura diventasse concreta. Lo riporta l'agenzia Tass. Infine una stoccata all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Il presidente russo ha accusato Francia e Germania - che avevano mediato tra Kiev e separatisti filo-russi con gli accordi siglati a Minsk nel 2014 e nel 2015 - di aver "tradito" la Russia, mandando armi in Ucraina. Lo zar si è detto "deluso" soprattutto dalle parole della Merkel, che in una recente intervista alla rivista Zeit ha dichiarato che gli accordi di Minsk sono stati un tentativo "di dare tempo all'Ucraina" per ricostruire la sua difesa.