Usa, "energia illimitata": l'annuncio che fa la Storia

Un annuncio storico è atteso domani negli Stati Uniti. Ad anticiparlo sono stati Financial Times e Washington Post. I due quotidiani hanno preceduto il dipartimento dell'energia americano: per la prima volta si sarebbe riusciti a riprodurre il meccanismo che genera l’energia delle stelle e del Sole, la cosiddetta fusione nucleare. Si sarebbe ottenuto, così, un aumento netto di energia. In pratica, ne è stata generata più di quella utilizzata per innescare la fusione.

Questi risultati straordinari sarebbero stati raggiunti dal Lawrence Livermore National Laboratory, un centro di ricerca federale in California. Se venisse confermata, la notizia sarebbe incredibile. In sostanza, come spiega il Corriere della Sera, "l’energia prodotta sarà maggiore di quella necessaria per scatenare la reazione grazie all’utilizzo di idrogeno in forma di plasma, il quarto stato della materia dopo quello solido, liquido e gassoso". Le aspettative, comunque, sono alte. Così come il rischio di una delusione. La prima delusione potrebbe arrivare proprio dalla quantità di energia prodotta: si vorrebbe evitare che un laboratorio enorme servisse a mantenere accese le lampadine di una sola abitazione.

In realtà, come si legge sul Corsera, è risaputo che l'energia prodotta in questo modo non riuscirà a soddisfare tutti i fabbisogni umani. Però potrebbe essere utilizzata per creare "una produzione stabile e illimitata per bilanciare le altre fonti rinnovabili come l’energia solare catturata con i pannelli e quella del vento o dell’acqua". In ogni caso, si tratterebbe di un importante passo in avanti. Secondo il Post sarebbe "una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia che fornisca energia illimitata, pulita ed economica".