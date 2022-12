Taiwan, incursione record: 18 bombardieri cinesi, guerra a un passo

13 dicembre 2022 a

Diciotto bombardieri con capacità nucleare sono penetrati nella zona di difesa aerea di Taiwan: lo ha denunciato il governo di Taipei. Si tratta di un’incursione record proprio in un momento in cui le tensioni con Pechino sono aumentate. Ventuno aerei sono entrati nelle ultime 24 ore nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, più ampia dello spazio aereo in quanto comprende anche una parte di quello cinese. Di questi velivoli, 18 erano bombardieri H-6 nucleari, secondo il ministero della Difesa di Taiwan. Nonostante negli ultimi due anni la Cina abbia aumentato il numero delle incursioni aeree nel sud-ovest della zona ristretta di accesso di Taiwan, quella di oggi è di gran lunga la più imponente da quando Taipei ha cominciato, due anni fa, a renderli noti quotidianamente.



La tensione tra Pechino e Taipei continua a salire e di fatto sale anche la tensione tra la Cina e gli Stati Uniti. Pechino ha espresso pubblicamente la sua protesta per le sanzioni inflitte da Washington a due alti funzionari cinesi in Tibet: "Gli Stati Uniti hanno sanzionato illegalmente due funzionari cinesi con il pretesto della cosiddetta questione dei diritti umani", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, e "hanno gravemente interferito negli affari interni della Cina, violando in modo flagrante le norme fondamentali delle relazioni internazionali, e hanno gravemente danneggiato le relazioni sino-americane". L'incursione di questa mattina potrebbe essere una risposta alla mossa americana.