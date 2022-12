Aereo, mega-turbolenza e terrore ad alta quota: 11 feriti gravi

19 dicembre 2022 a

Una grave turbolenza ha scosso un volo da Phoenix a Honolulu domenica, ferendo gravemente 11 persone in quello che un funzionario della Hawaiian Airlines ha definito un evento isolato e insolito. Jon Snook, chief operating officer della compagnia aerea, afferma che il volo era pieno, con a bordo 278 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Il direttore dei servizi medici di emergenza di Honolulu, Jim Ireland, afferma che 36 persone hanno ricevuto cure, comprese quelle con nausea o ferite lievi. Venti persone sono state portate in ospedale, comprese 11 persone ritenute in gravi condizioni.

L'aereo è atterrato "in sicurezza" a Honolulu alle 10:50, dichiara la compagnia in un post pubblicato sulla sua pagina Twitter. "Diversi passeggeri e membri dell'equipaggio hanno ricevuto assistenza medica in aeroporto per ferite lievi, mentre altri sono stati rapidamente trasportati negli ospedali locali per ulteriori cure".

I passeggeri sono stati sbalzati dai sedili procurandosi ferite alla testa, tagli, contusioni. Tra i feriti c'è anche un bambino di 14 mesi. Snook dice che c'è stato qualche danno interno all'aereo. Dice che il segnale della cintura di sicurezza era acceso durante la turbolenza.