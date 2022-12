Moldavia, la soffiata dei servizi: "Invasi dalla Russia a inizio 2023"

20 dicembre 2022 a

Una soffiata dei servizi segreti della Moldavia apre scenari inquietanti sull'inizio del 2023. La Russia sta pianificando di invadere la Moldavia all’inizio del 2023. "Possiamo dire chiaramente che sì, i russi intendono arrivare qui. Quello che seguirà, le loro intenzioni in relazione a Chisinau, possiamo discuterne, ma questo è un rischio reale e molto alto". È quanto sostiene il direttore dei servizi di intelligence e sicurezza di Chisinau, Alexandru Musteata, intervistato dall’emittente televisiva Tvr Moldova. L’attuazione di questo scenario, precisa Musteata, dipende dall’evoluzione della guerra in Ucraina. "La questione non è se la Federazione russa effettuerà una nuova offensiva verso il territorio della Repubblica di Moldavia, ma quando ciò accadrà: o all’inizio dell’anno, gennaio, febbraio, o più tardi, marzo, aprile", ha dichiarato Musteata, "dalle informazioni in nostro possesso, la Federazione russa intende andare oltre. Con l’obiettivo di creare un incrocio con la regione della Transnistria, che è territorio della Repubblica di Moldavia".

Parole forti quelle che arrivano dalla Moldavia che potrebbero ribaltare il quadro della guerra con l'apertura di un nuovo fronte capace di accendere un'altra miccia pericolosissima in una regione già devastata da un conflitto che va avanti da quasi 10 mesi. Intanto Putin dopo la visita in Bielorussia, stringe sempre di più l'asse con Lukashenko in vista di un allargamento del fronte. Una mossa che potrebbe avere conseguenze devastanti sull'Ucraina.