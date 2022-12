Vladimir Putin, "situazione tragica": pronto il nuovo attacco

21 dicembre 2022 a

Vladimir Putin sta pianificando un attacco dal nord dell'Ucraina insieme alla Bielorussia di Aleksandr Lukashenko? Secondo Kiev, sì. Sarebbe proprio questo il piano dello zar nelle prossime settimane. A far sorgere dei dubbi sono stati i colloqui avvenuti lunedì scorso fra i due leader a Minsk. Un summit cui hanno partecipato pure i ministri russi della Difesa Shoigu e degli Esteri Lavrov. A far tremare le forze ucraine è anche l'accordo che Mosca ha trovato con Minsk su delle esercitazioni congiunte al confine fra Bielorussia e Ucraina.

Finora, però, il presidente bielorusso è stato sempre molto attento a sostenere Putin solo con le parole, senza il coinvolgimento di armi e soldati. Ma l'incontro di pochi giorni fa potrebbe avergli fatto cambiare idea, anche se le dichiarazioni ufficiali parlano soltanto di accordi di sicurezza reciproca e di nuove esercitazioni militari congiunte. A far preoccupare sono pure delle immagini riprese via satellite e citate dalla rivista americana Foreign Policy. Immagini che rivelano l’apertura di nuove strade lungo la frontiera tra Bielorussia e Ucraina e rinforzi di truppe proprio in quella regione.

Intanto Putin, durante una riunione del consiglio di difesa, ha fissato gli obiettivi militari russi del 2023, dicendo che "la situazione nel Paese è tragica per colpa dell'Occidente che ha fatto di tutto per inasprire il conflitto". Tra gli obiettivi c'è l'aumento delle capacità di combattimento delle forze aerospaziali di Mosca: "Oggi il potenziale e le capacità militari di quasi tutti i Paesi della Nato vengono usati attivamente contro di noi - ha detto -. In tutti i territori della Federazione russa, compresi quelli nuovi, sarà assicurata una vita sicura per i cittadini russi". Lo zar, poi, ha assicurato che gli "obiettivi dell'operazione speciale in corso saranno raggiunti", che presto saranno dispiegati i missili balistici intercontinentali Saramat e che Mosca continuerà a migliorare la preparazione al combattimento delle forze nucleari.