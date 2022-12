Macron e Brigitte vogliono umiliare i contadini: sconcerto all'Eliseo

23 dicembre 2022 a

Emmanuel Macron e la consorte Brigitte paragonati a Maria Antonietta e Luigi XIV. La coppia presidenziale sarebbe infastidita dagli orti di Versailles dei dipendenti del presidente francese. Insomma, alla coppia danno fastidio... i contadini. A svelare l’indiscrezione ci pensa il quotidiano Liberation, secondo il quale l’angolo "discreto a sud del Canal Grande, nell’immenso parco della Reggia di Versailles, chiamato la Sablière" verrà smantellato già nei prossimi mesi. Oltre al disturbo che arrecherebbe agli eventi equestri delle prossime Olimpiadi, Macron e Brigitte non sarebbero contenti per la loro quiete.

"Il lotto di terreno corre lungo il muro perimetrale che costeggia rue de la division Leclerc, lontano dai vicoli frequentati dai turisti - descrive l'area il quotidiano - Una siepe ben curata, due transenne in legno e, dietro, un piccolo paradiso riservato agli agenti che lavorano al castello e per quelli che ci abitano". Secondo il quotidiano francese "da decenni la Sablière è dedicata agli orti messi a disposizione dei dipendenti. Decine di appezzamenti sono stati così trasformati in orti, vi sono state installate capanne, a volte fatte di cianfrusaglie. Fin dai primi giorni di primavera, i dipendenti vengono qui per coltivare ortaggi, pomodori, piante aromatiche… E approfittare della bella stagione per organizzare grigliate con la famiglia e gli amici".

Ora però tutto questo potrebbe finire. "A fine novembre - si legge - i dipendenti hanno appreso, tramite indiscrezioni di agenti immobiliari, che i loro giardini sarebbero stati distrutti". Da qui la stoccata alla coppia presidenziale: "Una punta di altezzoso e aristocratico snobismo modello Maria Antonietta e Luigi XIV". Accuse che vengono smentite direttamente da Versailles, ma i dipendenti nutrono ancora troppi sospetti.