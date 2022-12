Valanga in Austria, è un miracolo: 10 sciatori travolti, tutti salvi

26 dicembre 2022 a

a

a

Praticamente un miracolo di Natale. Non c'è nessuna vittima ma un ferito grave nella valanga che ha colpito un gruppo di sciatori austriaci nella stazione sciistica di Zürs, a 2.700 metri di altitudine, nel Land alpino occidentale del Vorarlberg. Lo riferisce un comunicato della polizia austriaca che smentisce i timori iniziali, riportando che solo quattro persone su dieci sono rimaste colpite dalla massa nevosa e spiega - dopo ricerche che hanno coinvolto circa 200 persone - che "allo stato attuale delle conoscenze, si può presumere che non ci siano più persone disperse". Il ferito in condizioni più gravi è stato trasportato in aereo in una clinica di Innsbruck.

La valanga si è verificata ieri 25 dicembre intorno alle tre del pomeriggio nell'area del Trittkopf, nel comprensorio sciistico di Lech e Zürs (la località austriaca è famosa perché da alcuni anni nel mese di novembre ospita una tappa della Coppa del mondo di sci alpino), sulla pista numero 134 (Balmen) servita dalla cabinovia Trittkopfbahn II che raggiunge i 2.420 metri. Appena scattato l’allarme in zona si sono portati fino ad un massimo di otto elicotteri e soccorritori che in serata avevano raggiunto le 200 unità con l’ausilio dei cani addestrati per la ricerca delle persone sotto la neve. Secondo il servizio di allerta, domenica c'era un alto rischio di valanghe nella zona.