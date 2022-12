Vladimir Putin? "Come lo tengono in vita": conferme-choc sullo zar

27 dicembre 2022 a

Vladimir Putin ha il cancro e viene curato "da medici stranieri per continuare la sua guerra in Ucraina". Pare che per fermare l'avanzata del tumore e tenerlo in vita vengano utilizzati trattamenti occidentali anche se è probabile che il presidente russo "sia nel suo ultimo anno al potere", racconta un esperto russo ai media ucraini. "Posso dire che senza questo trattamento sicuramente non sarebbe rimasto nella vita pubblica della Federazione Russa", spiega Valery Solovey, storico e analista politico russo, secondo quanto riporta il Messaggero che cita un articolo pubblicato sul Daily Mail. "Questo è assolutamente certo. Putin utilizza i trattamenti più avanzati, la terapia è mirata e la Russia non può fornirla. Direi che il trattamento ha avuto successo. Nonostante questo la fine è in arrivo", perché anche secondo i medici che lo hanno in cura, nessun farmaco "può avere un successo infinito".

L'idea di Putin, quando sarà costretto a lasciare il potere, è quello di cedere il suo posto all'attuale ministro dell'agricoltura russo Dmitry Patrushev, 45 anni, figlio del suo fedelissimo Nikolai Patrushev, 71 anni, ex capo dell'Fsb e uno dei registi della guerra in Ucraina. Un altro possibile successore è Alexei Dyumin, 50 anni, ex guardia del corpo di Putin ed ex viceministro della Difesa, che ha incontrato venerdì durante una visita a un importante impianto di armi nella regione di Tula, dove ora è governatore.