Michelle e Barack Obama, "per 10 anni...". Crisi di coppia, la rivelazione

"Toh, erano vere le voci di crisi tra Michelle e Barack Obama!". Dagospia ciurla un po' nel manico, rilanciando le prime pagine di alcuni tabloid che parlavano di "rottura" della ex coppia presidenziale americana. Ma un fondo di verità c'è: è stata la stessa First Lady a rivelare come la coppia abbia vissuto un lungo periodo di difficoltà, coinciso proprio con l'arrivo alla Casa Bianca". Dieci lunghi anni di freddezza, in cui Michelle era arrivata letteralmente a non sopportare il marito. E la colpa, se così si può dire, come spesso capita in molte famiglie (da Washington a Canicattì) era anche un po' delle due figlie Malia e Sasha.

"La gente pensa che io sia cattiva se dico questo ma per 10 anni non ho sopportato mio marito", ha confessato l'ex First Lady durante un programma per la promozione del suo ultimo libro The light we carry. Quando Barack e Michelle sono entrati alla Casa Bianca nel gennaio 2009 (ci sarebbero rimasti 8 anni, traslocando solo nel 2017) le loro due figlie avevano solo 10 e 7 anni ma avevano già vissuto diverse campagne elettorali del padre. "In quegli anni stavamo entrambi costruendo le nostre carriere e io pensavo che non eravamo alla pari", ha raccontato l'ex First Lady definendo scherzosamente le figlie due "terroriste". "I bambini piccoli sono terroristi, hanno dei bisogni. Non parlano, sono pessimi comunicatori, piangono tutto il tempo. Sono irrazionali. Sono bisognosi. E tu li ami. E quindi non puoi biasimarli", ha detto Michelle. Alla fine, a rimetterci è il rapporto tra marito e moglie. Lady Obama, ovviamente, ha confessato di non rimpiangere quei 10 anni faticosi sui 30 che è stata sposata con l'ex presidente.