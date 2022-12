Ucraina, il missile russo fatto fuori in un secondo: video choc

30 dicembre 2022 a

Un filmato mostra la contraerea ucraina intercettare un missile russo sopra Kiev. Con la guerra che non accenna a fermarsi, solo nella giornata di giovedì 29 dicembre sono stati lanciati contro l'Ucraina "oltre 120 missili". Il mittente sempre la Russia allo scopo di "distruggere infrastrutture critiche e uccidere civili in massa". Lo ha riferito il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. A essere presa di mira dal Cremlino anche la capitale Kiev. Secondo l'amministrazione militare, sono 16 i missili registrati nello spazio aereo della capitale. Tutti e 16 sono stati intercettati dalla contraerea ucraina.

Un continuo attacco che indigna Josep Borrell. L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri lo definisce "insensato e massiccio", perché "ha distrutto indiscriminatamente infrastrutture e strutture mediche, prendendo deliberatamente di mira e uccidendo i civili". Per questo "non ci sarà impunità per i crimini di guerra russi. Il nostro sostegno all’Ucraina continuerà, senza sosta".

D'altro canto Vladimir Putin non dà segnali di tregua. Anzi, "vorrei sottolineare che altri quattro sottomarini di questo tipo saranno costruiti nell’ambito dell’attuale programma di armamento statale. Questo garantirà la sicurezza della Russia per i decenni a venire", sono state le parole del presidente russo in collegamento video durante la cerimonia di messa in servizio di nuove navi e il varo del sottomarino a propulsione nucleare Imperatore Alessandro III.