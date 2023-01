Putin, il messaggio nel drone kamikaze: terrore a Kiev, cos'è successo

01 gennaio 2023 a

La Russia ha inviato in Ucraina un drone kamikaze la notte di Capodanno con tanto di scritta “Buon anno nuovo”. Una “accortezza”, quella di Mosca, che rientra in una raffica di attacchi sulla capitale Kiev per “celebrare” l’arrivo del 2023. A pubblicare l’immagine del drone e quindi del messaggio è stato Andriy Nebytov, capo della polizia di Kiev: si vede chiaramente la scritta russa che significa “Buon anno”, accompagnata da alcuni disegni grezzi di un regalo e di una pallina che fa “boom”.

Il drone è un modello Geran-2, che la Russia ha acquistato dall’Iran e utilizzato in Ucraina in gran numero. I funzionari ucraini hanno affermato di aver abbattuto 45 di questi droni nella notte di Capodanno, 32 dei quali intercettati sopra la capitale Kiev. Dopo aver pubblicato l’immagine dei frammenti del drone, Nebytov ha aggiunto ulteriori dettagli: il drone fotografato è caduto in un parco giochi per bambini. Il capo della polizia non ha però precisato se il drone è stato abbattuto o è atterrato lì da solo.

“Questo è tutto ciò che bisogna sapere sullo stato terrorista e sul suo esercito”, ha scritto Nebytov. Insomma, quella a cavallo tra l’ultimo giorno del 2022 e il primo del 2023 è stata una notte di terrore per l’Ucraina, che però sembra essere riuscita a respingere gran parte degli attacchi: i droni hanno comunque ucciso una persona e ne hanno ferite altre 20.