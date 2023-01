Boeing, i passeggeri saltano Capodanno: "Viaggio nel tempo"

02 gennaio 2023 a

a

a

Un gruppo di passeggeri del volo Los Angeles-Sydney non ha potuto festeggiare Capodanno. Il motivo? Hanno "saltato" lo scoccare della mezzanotte, vivendo così un vero e proprio "viaggio nel tempo". Lo strano paradosso - come spiega il Messaggero - è legato all'attraversamento della linea di cambio data in un preciso momento. Si tratta della demarcazione che segna convenzionalmente il confine tra un giorno del calendario e quello successivo.

"Buon viaggio", poi le urla choc: Boeing, le voci dei piloti nello schianto costato la vita a 8 italiani

Tutto è iniziato il 29 dicembre, data di partenza del volo Boeing 787-9 della United Airlines. Dopo il decollo da Los Angeles, a causa di un guasto, l'aereo è stato costretto a eseguire un atterraggio di emergenza sull'isola di Pago Pago, nelle Samoa americane, a est della linea di cambio della data. I passeggeri hanno così trascorso tutto il 30 dicembre sull'isola, in attesa di un nuovo aereo che li portasse a Sydney.

"C'è un ritardo": scoppia il caso, Tony Sperandeo "cacciato"

Il secondo volo, poi, è decollato da Pago Pago alle 3:29 del 31 dicembre. Peccato però che quando è atterrato in Australia erano già le 3:30 del 1° gennaio 2023. La mezzanotte che segna l'inizio del nuovo anno era già scoccata da un bel po'. Attraversando la linea di cambio data da est a ovest, si sono ritrovati un giorno in avanti in un batter d'occhio. Mentre alcuni passeggeri non l'hanno presa affatto bene, lamentandosi con la compagnia, altri invece hanno comunque apprezzato l'inaspettata vacanza sull'isola.