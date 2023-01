Vladimir Putin, l'annuncio che fa tremare l'Italia: "Gorshkov nel Mediterraneo"

04 gennaio 2023 a

a

a

Sale la tensione internazionale. Il presidente russo Vladimir Putin e il ministro della Difesa, Serghei Shoigu hanno infatti celebrato oggi 4 gennaio la partenza della fregata russa Ammiraglio Gorshkov, per una missione nell’Atlantico, nell’Oceano Indiano e nel Mediterraneo. La Gorshkov ha a bordo anche un sistema per i nuovi missili ipersonici Tsirkon. "Sono sicuro che armi così potenti consentiranno di proteggere in modo affidabile la Russia da potenziali minacce esterne e contribuiranno a garantire gli interessi nazionali del nostro Paese", ha detto Putin, citato dalle agenzie di stampa russe.

"Continueremo a sviluppare il potenziale di combattimento delle nostre forze armate", ha assicurato il presidente russo che ha aggiunto che il sistema missilistico Tsirkon sulla nave "non ha pari al mondo". "L’obiettivo principale della missione sarà contrastare le minacce alla Russia e sostenere la pace e la stabilità regionali insieme ai Paesi amici", ha proseguito Shoigu. "Le esercitazioni comprenderanno addestramento per l’equipaggio sul dispiegamento di armi ipersoniche e missili da crociera a lungo raggio", ha detto ancora il ministro della Difesa, assicurando che i missili Tsirkon sono "in grado di superare qualsiasi difesa aerea moderna o futura" e potrebbero garantire "attacchi mirati e potenti contro il nemico in mare e a terra".