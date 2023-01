Parigi, attentato alla Gare du Nord: sei feriti a coltellate

11 gennaio 2023 a

Di nuovo grande paura a Parigi: un uomo ha attaccato a coltellate i passeggeri in transito alla Gare du Nord, uno dei principali snodi ferroviari di tutta la Francia. Secondo quanto riportato da BfmTv, tra i sei feriti oltre a cinque pendolari ci sarebbe anche un agente di polizia, protetto dal giubbotto antiproiettile. L'arma utilizzata sarebbe stata un punteruolo e fortunatamente nessuno dei feriti desta preoccupazioni. Secondo le prime ricostruzioni, anche l'aggressore è rimasto ferito nelle colluttazioni con gli agenti della polizia accorsi sul luogo dell'attacco, prima di venire arrestato.

Non sono ancora note le generalità dell'attentatore né il movente: non è chiaro se il folle gesto sia stato dettato da una matrice politica, terroristica o razziale. Quanto accaduto, però, riaccende l'allarme sulla sicurezza della Capitale francese, già funestata nei giorni immediatamente precedenti a Natale dall'attentato a un centro culturale curdo che ha provocato tre morti. In quel caso, l'uomo che aveva sparato alla cieca (il 69enne William M.) era stato guidato, per così dire, da un movente xenofobo.

La strage aveva provocato la rivolta della comunità curda, che aveva messo a ferro e fuoco Parigi con barricate, incendi e violentissimi scontri con le forze dell'ordine, innescate quando sul posto dell'attentato era arrivato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin.