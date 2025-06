Terrorismo, gli obiettivi nel mirino: Italia, dove sale il livello di allerta

Che «lo scenario sia cambiato» dall’altra notte non lo dice soltanto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ma anche i vertici delle forze dell’ordine. In un Paese, come il nostro, che ha già vissuto la stagione degli attentati (sebbene di altra matrice) e che ha gli occhi del mondo puntati addosso per via del Giubileo che porta a Roma frotte di pellegrini e turisti, l’allerta è massima, non solo nella Capitale ma un po’ in tutte le grandi città.

Sono, infatti, 29mila i siti sotto massima sorveglianza per i quali da ieri il Comitato per l’Ordine e la sicurezza convocato di prima mattina dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il potenziamento della vigilanza. Tra questi, circa un migliaio riguardano interessi statunitensi e israeliani. Particolare attenzione è rivolta in questo momento alle basi americane in Italia e, come detto, al Vaticano, dove già da ieri sono state intensificate le misure di sicurezza.