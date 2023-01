Harry e Meghan, "furioso litigio in casa": arriva la polizia

13 gennaio 2023 a

"Litigio furioso, è intervenuta la polizia". Tra Harry e Meghan Markle tirerebbe una bruttissima aria, aria di divorzio. E chissà che le tensioni tra i Duchi di Sussex non siano legate al libro autobiografico Spare, con cui il figlio di Re Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer ha gettato una nuova valanga di fango sulla Corona britannica.

Mentre la stampa mondiale si concentra sul volumetto ricco di aneddoti esplosivi, velenosi e imbarazzanti sul padre, la matrigna Camilla Parker Bowles (la più bersagliata da Harry), il fratello William erede al trono e la cognata Kate Middleton, il magazine tedesco Frau Aktuell riferisce di una lite violentissima tra i due consorti nella loro villa a Montecito, in California, con la polizia della Contea arrivata sul posto. Una indiscrezione che si aggiunge alle voci di una rottura imminente, notizia che sarebbe ancora più paradossale alla luce della mossa editoriale con cui Harry sembra aver tagliato per sempre i ponti con la famiglia.

Tra le ipotesi sulle cause del diverbio tra moglie e marito ci sarebbe, come detto, proprio Spare: nello specifico, le parole dolci che Harry ha riservato alla sua ex Chelsy Davy, definita testualmente "la cosa migliore che gli fosse capitata". Da qui la drammatica scenata di gelosia dell'ex attrice americana, famosa (nel bene e nel male) anche per il suo caratterino tutt'altro che accomodante.