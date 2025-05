Trump, "Houthi capitolati": stop ai bombardamenti Usa

"Gli Houthi non vogliono combattere. Fermeremo i bombardamenti contro di loro e accetteremo la loro affermazione che non continueranno a bombardare le navi": il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo ha detto aggiungendo che, prima della sua visita in Medio Oriente, farà "un annuncio significativo". "Gli Houthi hanno annunciato che non... che non vogliono più combattere - ha proseguito -. Semplicemente non vogliono combattere. E noi onoreremo questo, e lo faremo, fermeremo i bombardamenti".

Il capo della Casa Bianca ha spiegato: "Loro hanno capitolato, ma soprattutto, ci fideremo della loro parola: dicono che non faranno più saltare in aria le navi. Lo abbiamo appena saputo. Quindi penso che sia molto, molto positivo... accetterò la loro parola e fermeremo i bombardamenti, con effetto immediato". In realtà, stando ad Al Jazeera, gli Houthi non avrebbero confermato la sospensione. In ogni caso, il tycoon ha precisato che gli Usa non hanno raggiunto "un accordo" con le milizie yemenite Houthi per mettere fine agli attacchi contro le navi nel Mar Rosso. Semplicemente gli sarebbe stato detto che ci sarebbe stato uno stop agli attacchi.