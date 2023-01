Gruppo Wagner, lo chef di Putin scrive a Biden: "Quali crimini?"

21 gennaio 2023 a

Il fondatore del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, noto anche come lo "chef di Putin", avrebbe scritto una lettera indirizzata alla Casa Bianca, chiedendo agli Usa di spiegare perché la compagnia paramilitare russa sia stata designata come organizzazione criminale internazionale. L'uomo ha pubblicato questa lettera anche sul suo canale Telegram. Il suo destinatario, per essere precisi, è il consigliere per la Sicurezza John Kirby: “Caro signor Kirby, potrebbe chiarire quale crimine è stato commesso dal Gruppo Wagner?”, si legge nel messaggio.

La domanda del capo di Wagner nasce dal fatto che nei giorni scorsi proprio Kirby aveva fatto sapere ai cronisti che "il Tesoro degli Stati Uniti si sta preparando a identificare i mercenari russi del Gruppo Wagner come organizzazione criminale transnazionale”. Poi aveva aggiunto che un annuncio ufficiale sarebbe arrivato nei giorni successivi.

Il consigliere per la Sicurezza della Casa Bianca, poi, aveva continuato: “In aggiunta, la settimana prossima saranno annunciate nuove sanzioni nei confronti del gruppo, le cui attività criminali rappresentano ormai una minaccia transcontinentale”. E aveva sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a cercare e sanzionare tutte le aziende che stanno pensando di offrire sostegno alle attività della milizia, la quale “commette atrocità e abusi dei diritti umani in tutto il mondo”.