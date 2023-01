Ucraina, l'ira di Mosca per gli Abrams: "Li distruggeremo tutti"

25 gennaio 2023 a

a

a

Altissima tensione nella guerra tra Russia e Ucraina dopo la decisione degli Usa di inviare 30 tank Abrams e l'invio da parte di Berlino dei Leopard 2. L’esercito russo distruggerà i carri armati americani M1 Abrams, così come le altre attrezzature militari dei Paesi della Nato: lo assicura l’ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov. "Non c’è dubbio che se si decide di trasferire l’M1 Abrams a Kiev, i carri armati americani saranno distrutti dai nostri militari nello stesso modo in cui vengono distrutti tutti le altre attrezzature militari della Nato", ha fatto sapere il diplomatico russo.

"La consegna di carri armati Abrams e Leopard 2 all’Ucraina porterà "altre sofferenze" al Paese e "maggiori tensioni sul continente" europeo, ha fatto sapere il presidente russo Vladimir Putin. "Purtroppo, più armi dalla Nato portano altre sofferenze agli ucraini. E porteranno anche altra tensione nel continente. Ma questo non può impedire alla Russia di raggiungere i nostri obiettivi", ha detto alla Cnn il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E ancora: "Gli Stati Uniti hanno dichiarato inequivocabilmente il loro desiderio di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Impossibile non notare la realtà", ha affermato il ministro degli Esteri russo. Insomma l'invio dei tank sul campo di guerra dell'Ucraina preoccupa e non poco Mosca. Dietro la reazione durissima forse c'è il timore che le cose possano cambiare davvero sugli equilibri della guerra nel giro di poche settimane.