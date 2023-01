Putin, "golpe militare in Russia". Gola profonda: quando crollerà tutto

31 gennaio 2023 a

Tira aria di colpo di stato in Russia. A dirlo non gli 007 britannici o il governo di Kiev, ma Abbas Gallyamov, ex speechwriter di Vladimir Putin, l'uomo che scriveva i discorsi pubblici al presidente russo. Secondo l'ex fedelissimo dello Zar, oggi un golpe militare a Mosca sta diventando una possibilità, soprattutto con il proseguire della guerra. Secondo Gallyamov, diventato oggi analista politico, con le vittime russe in aumento in Ucraina e le difficoltà in Russia causate dalle sanzioni occidentali, i russi cercheranno qualcuno a cui attribuire la responsabilità.

"L'economia russa sta peggiorando. La guerra è persa. Ci sono sempre più cadaveri che tornano in Russia, quindi i russi incontreranno maggiori difficoltà e cercheranno di trovare una spiegazione al perché di tutto questo, guardando al processo politico e rispondendosi: 'Beh, questo è perché il nostro Paese è governato da un vecchio tiranno, un vecchio dittatore'", ha detto Gallyamov, riferendosi a Putin.

"In questo momento, penso che un colpo di Stato militare diventerà possibile" e "questo momento potrebbe arrivare nei prossimi 12 mesi", ha precisato Gallyamov alla Cnn. "Quindi tra un anno, quando la situazione politica cambierà e a capo del Paese ci sarà un presidente impopolare e odiato, e la guerra sarà davvero impopolare e sarà necessario versare sangue per questo, in quel momento un colpo di Stato diventerà una possibilità reale", ha aggiunto.

Gallyamov ha detto anche che ritiene che Putin potrebbe annullare le elezioni presidenziali in programma per marzo del 2024. "A giudicare dalle sue azioni, quando si accanisce su qualcosa senza necessità, potrebbe davvero cancellare le elezioni. Senza una vittoria sull'Ucraina, avrà difficoltà con i russi. I russi non hanno bisogno di lui se non è forte. Potrebbe davvero dichiarare la legge marziale e annullare le elezioni", ha concluso Gallyamov.