Terremoto, mossa di Putin a tempo record: ecco cosa offre

Vladimir Putin si muove subito per la Siria: lo zar ha telefonato all'omologo siriano Bashar al-Assad dopo il disastroso terremoto che ha colpito Turchia e Siria. E Assad - spiega il Cremlino - ha accettato "con gratitudine" l'offerta di assistenza da parte della Russia. Le prime squadre di soccorritori - fanno sapere i vertici russi - partiranno già nelle prossime ore.

Il Cremlino, poi, ha fatto sapere che Putin nelle prossime ore parlerà anche con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. A quest'ultimo comunque ha già espresso le sue condoglianze tramite telegramma pubblicato sul sito web del Cremlino, come riportato dalle agenzie russe: "Vi prego di accettare le mie più sentite condoglianze per le numerose vittime e le distruzioni su larga scala causate da un potente terremoto nel vostro Paese. Vi prego di trasmettere le parole di sincero cordoglio e sostegno alle famiglie e agli amici delle vittime, così come gli auguri di un rapido recupero a tutte le persone colpite a seguito del disastro dilagante. Siamo pronti a fornire l’assistenza necessaria".

In un altro telegramma al presidente siriano, invece, il presidente russo ha espresso "le piu sincere condoglianze in relazione alle tragiche conseguenze del terremoto avvenuto nelle regioni settentrionali della Siria". "Condividiamo la tristezza e il dolore di chi ha perso i propri cari, auspichiamo una pronta guarigione di tutte le vittime e siamo pronti a fornire l’assistenza necessaria per eliminare le conseguenze di questo disastro naturale", ha aggiunto lo zar, stando a quanto riportato dalla Tass.