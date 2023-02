Stato di New York, altro terremoto: "Mai così forte da 40 anni", panico globale

06 febbraio 2023 a

Un terremoto di magnitudo preliminare stimata a 3.8 è stato registrato nella zona occidentale dello Stato di New York, con epicentro a est di Buffalo, nel sobborgo di West Seneca, intorno alle 6:15 ora locale. Non pare che la scossa abbia causato danni significativi né fortunatamente feriti. Ma il sismologo Yaareb Altaweel ha dichiarato che si è trattato della scossa più forte della regione da almeno 40 anni.

Il terremoto nella parte occidentale dello Stato di New York si è verificato poche ore dopo la potente scossa che ha provocato migliaia di morti in Turchia e in Siria, ma un portavoce dell’Istituto geofisico degli Stati Uniti Usgs ha dichiarato che non ci sarebbe alcun collegamento tra i due eventi. La scossa è durata pochi secondi. I piccoli terremoti non sono insoliti nella zona nord dello Stato di New York, ma raramente vengono avvertiti in modo così forte. E comunque la coincidenza con il sisma che ha colpito la Turchia è inquietante.

Sui social gli abitanti di Buffalo si sono scatenati e hanno raccontato scene di panico in città, mentre il governatore Kathy Hochul ha confermato che non ci sono state segnalazioni di danni. Insomma, nulla a che vedere con il disastro della Turchia e della Siria.

"Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per le notizie sul devastante terremoto di oggi in Turchia e in Siria. Siamo pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria", ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan in una nota della Casa Bianca. "Il presidente Biden ha ordinato a USAID e ad altri partner del governo federale di valutare le opzioni di risposta degli Stati Uniti per aiutare le persone più colpite".