Russia, dove spuntano i bunker anti-atomici: verso l'Apocalisse?

Carlo Nicolato 08 febbraio 2023 a

a

a

L’escalation improvvisa e incontrollata della guerra in Ucraina è un’eventualità presa seriamente in considerazione anche e soprattutto in Russia dove, al di là della propaganda, ben si sa quanto sarebbe improba l’impresa di doversi difendere dall’attacco di mezzo mondo. E non è solo una questione di armi più o meno nucleari, più o meno efficienti, ma anche, nel caso, di mettere in salvo, per quanto possibile, la popolazione civile. Per tale motivo nei mesi scorsi il Cremlino ha dato il via a un’altra impresa disperata, una campagna di controlli e interventi sistematici di migliaia di rifugi disseminati in tutto il Paese per la gran parte rimasti in disuso dalla guerra fredda, quindi decrepiti o addirittura collassati. Alcuni sono stati perfino venduti ai privati e le autorità stanno studiando il modo di requisirli con la scusa dell’interesse pubblico nazionale o per il fatto che sono stati trasformati in altro, come magazzini o addirittura abitazioni private.

"Stanno sfondando". Putin, mossa diabolica per ribaltare la guerra



L’ORDINE

«La decisione di dare il via a ispezioni della rete di rifugi è stata presa dal governo la scorsa primavera», ha spiegato una fonte militare al Moscow Times, giornale online indipendente, e l’ordine è partito dal ministero per le Situazioni d’emergenza, dal ministero della Difesa e da altre agenzie pubbliche. Una misura precauzionale che tuttavia si è fatta via via sempre più stringente, specie dopo i tre attacchi di droni sferrati da Kiev a dicembre contro alcune basi aeree in Russia, lontano dai confini con l’Ucraina e almeno in un caso vicino a Mosca, che hanno reso evidente quanto siano davvero poco inespugnabili le difese aeree russe.

Il problema però è che per tanto che il Cremlino si impegni la Russia non è la Svizzera, dove i rifugi antiatomici sono previsti per legge e coprono le esigenze del 104% della popolazione. I funzionari pubblici della città di Petrozavodsk ad esempio il mese scorso hanno denunciato che i rifugi pubblici anche rimessi a nuovo avrebbero potuto ospitare solo un ottavo dei residenti. Nella regione di Sverdlovsk su un totale di 4 milioni e mezzo di cittadini possono trovare riparo solo 990mila persone alla volta in 3200 distinte strutture protettive. I cittadini, almeno quelli che se lo possono permettere, stanno facendo da soli, rivolgendosi ad aziende che costruiscono rifugi in cantina, in garage o altrove.

"Mai così vicino al Cremlino". Esplode il drone, la Russia trema: cosa state vedendo

Esistono diverse opzioni tra cui scegliere, i sotterranei, i semi-interrati o quelli di superficie. Per renderli “inespugnabili” i costruttori usano piombo, grafite, titanio, amianto, plastica composita, legno. Tali protezioni consentono di rimanere nel rifugio da 3 giorni a un anno, nonché di sfuggire a un’onda sismica, calore anomalo, esplosione nucleare e radiazioni. Il bunker è dotato di sistemi di ventilazione e porte segrete. Il costo varia da 13mila a 130mila euro), a seconda di qualità, dimensioni e profondità.