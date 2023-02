Zelensky e la mossa segreta coi militari: cosa sta per accadere

08 febbraio 2023 a

I casi di corruzione hanno progressivamente svuotato il governo ucraino. L'ultimo a dimettersi è stato il ministro della Difesa Reznikov, che ha lasciato il dicastero dopo il licenziamento di alcuni funzionari sotto accusa. Passerà all’Industria, mentre alla Difesa arriverà il maggiore Kirill Budanov. Un militare dunque. E non è l'unico caso di soldato che va a ricoprire un posto di governo: anche le amministrazioni regionali di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Kherson saranno guidate da militari, così come lasciato intendere da Zelensky stesso. Alla guida degli Interni, invece, è stato chiamato Igor Klimenko, dopo la tragica scomparsa di Denis Monastirsky.

Intanto gli ucraini temono una nuova potente offensiva russa il prossimo 24 febbraio, il giorno in cui tutto è iniziato lo scorso anno. Secondo il governatore ucraino della regione di Luhansk, Serhiy Haidai, i russi starebbero addirittura "risparmiando colpi per prepararsi a un attacco su vasta scala. Ci vorranno probabilmente altri 10 giorni prima che siano pronti, dovremo prepararci a qualsiasi evenienza".

Il timore di Kiev è che la Russia chiami a combattere fino a mezzo milione di soldati in più nei prossimi mesi. "Li mobiliterà per operazioni offensive nel sud e nell’est, da qui all’estate - ha dichiarato Vadym Skibitskyi, vice capo dell’intelligence della Difesa -. L’offensiva di Mosca può colpire le regioni di Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia. Le truppe russe resteranno in difesa nelle regioni di Kherson e in Crimea".