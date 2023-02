Usa, "americani lasciate la Russia ora": cosa sta per succedere

13 febbraio 2023 a

a

a

Nuovo punto di rottura nelle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Russia, già ai minimi termini dall'inizio della guerra in Ucraina. Washington ha lanciato un appello ai propri concittadini affinché lascino immediatamente la Russia in quanto rischierebbero di venire arrestati con accuse arbitrarie o di subire vessazioni da parte delle forze dell'ordine russe. In un comunicato, l'ambasciata americana a Mosca ha dichiarato: "I cittadini statunitensi che risiedono o viaggiano in Russia dovrebbero partire immediatamente".

È inoltre necessario "comportarsi con estrema cautela a causa del rischio di detenzioni ingiuste". L'invito, in generale, è quello di "non viaggiare in Russia". Gli Stati Uniti hanno ripetutamente avvertito i propri cittadini di lasciare il paese. L'ultimo avviso pubblico di questo tipo è stato a settembre, dopo che il presidente Vladimir Putin ha ordinato una mobilitazione parziale. "I servizi di sicurezza russi hanno arrestato cittadini statunitensi con accuse false, hanno individuato cittadini statunitensi in Russia per sottoporli a detenzione e renderli oggetto di comportamenti vessatori, hanno negato loro un trattamento equo e trasparente e li hanno condannati in processi segreti o senza presentare prove credibili", ha affermato l'ambasciata.

Lo scorso dicembre Brittney Griner, la più famosa giocatrice di basket americana, era steata rilasciata dopo essere stata arrestata in Russia nel febbraio del 2022 con l'accusa di detenzione di droghe. Secondo le autorità americane si era trattata di una rappresaglia russa per l'appoggio degli Usa all'Ucraina e la vicenda aveva tenuto banco per mesi. Grazie all'intermediazione di Arabia Saudita ed Emirati arabi, l'atleta 32enne ha potuto fare ritorno in patria in uno scambio con Viktor Bout, trafficante d'armi russo detenuto a sua volta negli Stati Uniti da 10 anni.