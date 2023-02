Maddie MacCann "sono io, ho le prove": un clamoroso colpo di scena

18 febbraio 2023 a

Madeleine "Maddie" McCann è la bambina inglese scomparsa nel nulla sedici anni fa mentre era in vacanza con la famiglia nell'Algarve, in Portogallo. Ma adesso sui social è spuntata una ragazza tedesca che sostiene di essere Maddie e chiede di voler fare un test del Dna ai genitori della piccola che dal 2007 cercano la loro figlioletta. A coincidere non è solo l'età ma anche alcuni dettagli davvero clamorosi.

La giovane da qualche tempo ha cominciato a pubblicare foto e video su Instagram e TikTok in cui si mette a confronto con la bimba scomparsa. I suoi post sono diventati subito virali e riaccendono le speranze che Maddie non sia morta come invece credono gli investigatori. Per il rapimento e per il presunto omicidio della bambina è finito in carcere un presunto pedofilo tedesco, Christian Brueckner. Nella sua ultima stories su Instagram, la ragazza sostiene di aver parlato con qualcuno vicino alla famiglia di Maddie e che presto li incontrerà e farà un test del Dna.

Tra le sue "prove" ci sono la stessa macchiolina nell'occhio destro, una lentiggine su una gamba e anche un neo sullo zigomo. Gli investigatori però non vogliono nemmeno ascoltarla. Bisogna vedere se lo faranno i genitori di Maddie che non hanno mai perso la speranza.