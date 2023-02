Joe Biden a sorpresa a Kiev, il video che toglie ogni dubbio

20 febbraio 2023 a

Visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev. I sospetti e le voci sul presidente americano sono nati dopo che le strade del centro di Kiev, vicino all'ambasciata degli Stati Uniti, così come le strade dall'ambasciata verso la stazione ferroviaria centrale, sono state bloccate. Stando a quanto riportato da Ukrainska Pravda, citata dall'Ansa, i testimoni oculari hanno pubblicato dei video che mostrano un corteo di Suv americani in città.

A parlare di visita a sorpresa di Biden è anche l'agenzia di stampa Rbc Ucraina. Pare che il capo della Casa Bianca sia partito nella notte e sia arrivato in treno a Kiev questa mattina. Si tratta del primo viaggio del presidente in Ucraina dall'inizio del suo mandato. Sui social è apparso anche un video di Biden che cammina per le vie della capitale ucraina. Secondo i media, avrebbe visitato il memoriale dei caduti ucraini insieme a Volodymyr Zelensky in piazza Mikhailovskaya. Nel filmato si sente in sottofondo anche la sirena antiaerea. La sua visita, comunque, sarebbe da ricollegare all'anniversario dell'invasione russa, che cadrà il 24 febbraio. "Mentre si avvicina l'anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, sono oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina", ha scritto sul suo profilo Twitter Biden.

Per ora non è confermato ufficialmente, ma da ore il traffico della capitale ucraina registra rallentamenti e blocchi e diversi media preannunciano, da stamane, dell'arrivo di un'importante delegazione straniera. @ultimoranet pic.twitter.com/ae2nkykGl8 — Ultimora.net - BREAKING NEWS (@ultimoranet) February 20, 2023

Il presidente Biden ha dichiarato che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzioni contro la Russia. Oggi a Kiev, "annuncerò un'altra consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni di artiglieria, sistemi anti-corazza e radar di sorveglianza aerea per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei. E condividerò che più avanti questa settimana annunceremo ulteriori sanzioni contro le élite e le aziende che stanno cercando di eludere o riempire di nuovo la macchina da guerra russa", ha affermato in una nota rilasciata dalla Casa Bianca rilanciata dal Guardian.