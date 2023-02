Joe Biden, allarme a Kiev: sirene antiaereo mentre parla

20 febbraio 2023 a

Sirene antiaeree sono suonate questa mattina a Kiev, oltre che nel resto dell’Ucraina, proprio mentre circolano notizie sull’arrivo nella capitale ucraina del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Mosca dunque ha cercato di sfidare apertamente il presidente americano proprio mentre si trovava in visita a Kiev. Un messaggio molto chiaro con Putin profondamente irritato per la doppia visita di oggi di due leader occidentali in Ucraina. Infatti dopo Biden, arriverà a Kiev anche il premier Giorgia Meloni che incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.



E di fatto Biden non si è lasciato intimorire dalle minacce degli allarmi anti-aereo e ha picchiato duro su Putin: "La guerra di conquista di Putin sta fallendo.Pensava di poterci sconfiggere ma non credo che lo stia pensando in questo momento - ha aggiunto Biden - Dio solo sa cosa sta pensando, ma non credo che lo stia pensando. Si è semplicemente sbagliato". E ancora: "Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e l’Occidente diviso. Pensava di poter avere la meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso". Insomma la tensione tra Occidente e Russia è ormai alle stelle e la data da segnare in rosso è quella del 24 febbraio. Il giorno del primo anniversario di guerra che di fatto potrebbe dare il via a una offensiva su larga scala dei russi.